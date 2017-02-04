稚内信金は、宗谷管内と天塩、遠別、雄武１３市町村の取引き先中小企業の景気動向を景況レポートとしてまとめ公表した。

昨年１０～１２月期は売上額ＤＩはマイナス２・２（前年同期対比２８・４㌽改善）、収益ＤＩマイナス５・６（同２３・６㌽改善）と、共に前年同期から２０㌽以上も改善した。

業種別の売上ＤＩは製造業１７・３（同６０・２㌽改善）、卸売業１２・５（同３１・１㌽改善）の一方、小売業マイナス８・３（同１６・７㌽改善）、サービス業マイナス１６・７（同１０・１㌽改善）、建設業マイナス１２・６（同２０・６㌽改善）と前年同期から大幅に改善するもマイナスＤＩが示すよう景気の停滞感は残っている。

収益ＤＩもプラスは製造業と卸売業、マイナスは小売業、サービス業、建設業。建設業（同４㌽悪化）以外は前年同期から改善。

今年１～３月期の見通しは、売上額４０・３受注額４０・６、収益３１・９のいずれもマイナスの減少予測をしている。

業界別受注（売上）見通しは▽水産加工マイナス６５▽食品製造プラス１６・６▽製材マイナス５０▽土石・骨材マイナス７５▽海産物卸マイナス２５▽食品卸マイナス５０▽建築材卸マイナス１６・７▽食料品小売マイナス５０▽衣料品小売マイナス７５▽飲食店マイナス５０▽電気製品販売プラスマイナス０▽自動車販売プラス１００▽燃料プラス１４・４▽大型小売店プラスマイナス０▽旅館・ホテルマイナス６３・２▽クリーニングマイナス１００▽自動車整備マイナス７５▽建設業総合工事マイナス２６・２▽建設業設備工事マイナス２０。