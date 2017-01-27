道教委は２７日、平成２９年度公立高校入試の出願状況を発表。宗谷学区では稚高の商業科と衛生看護科が定員を上回った。

稚高普通科は１１０人出願と定員を１０人下回り８年連続し当初出願で定員割れし、昨年は定員を下回った商業科は２年ぶり、衛生看護科は３年ぶりに定員を超えた。

ほかの学校は全て定員割れ。

出願変更は３０～２月３日午後４時まで。学力検査は３月７日、合格発表３月１７日。

当初出願状況は次の通り。

〈稚内〉▽普通科（募集人員１２０人）一般出願１１０人＝倍率０・９倍（昨年当初倍率０・９倍）▽商業科（４０人）一般３６人・推薦９人＝１・１倍（１倍）▽衛生看護科（４０人）一般２９人・推薦２３人＝１・３倍（０・９倍）▽定時制（４０人）一般６人＝０・２倍（０・３倍）〈豊富〉▽普通科（４０人）一般２４人＝０・６倍（０・５倍）〈浜頓別〉▽普通科（８０人）一般４８人＝０・６倍（０・５倍）〈枝幸〉▽普通科（８０人）一般５４人＝０・７倍（０・８倍）〈利尻〉▽普通科（４０人）一般１８人＝０・５倍（０・５倍）▽商業科（４０人）一般５人＝０・１倍（０・１倍）〈礼文〉▽普通科（４０人）一般１３人＝０・３倍（０・２倍）。