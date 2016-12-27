宗谷総合振興局（水産課）は今年の宗谷管内の漁業生産高を予想値としてまとめた。

１４万９７０㌧（前年対比７％増）４７９億８０００万円（同１８％）と数量、金額ともに昨年を上回り、金額に関してはホタテが伸びたことから、この１０年で最高額だった平成２６年に匹敵するまでとなった。函館など道南で不漁だったイカが宗谷では数量、金額ともに増えたことに加え、ホタテが好調だったことから金額は昨年に比べ１８％の７３億円増えた。

魚種の金額順位。

①ホタテ２５８億１９０２万円（昨年対比４４％増）９万４７７８㌧（同１１％増）②サケ・マス４８億８９１１万円（同２２％減）８７２５㌧（同３７％減）③ナマコ２６億９９２９万円（同２４％減）８１５㌧（同５％減）④毛ガニ２５億５６６３万円（同１８％増）９２６㌧（同４％増）⑤ホッケ２５億１１３４万円（同１６％増）１万６０５㌧（同２０％増）⑥コンブ２１億２８７２万円（同１２％減）１０４１㌧（同３％減）⑦タコ１５億７６９９万円（同３８％増）３１６１㌧（同３９％増）⑧ノナ１５億２７３２万円（同２％増）１２９㌧（同１８％減）⑨イカ１１億３９３５万円（同３倍）１９４８㌧（同６７％増）⑩エゾバフンウニ８億９３９２万円（同１％減）４４㌧（同１４％減）⑪タラ４億２５５７万円（同６％増）２４９０㌧（同８３％増）⑫スケソ３億８７１１万円（同２％減）５６５８㌧（同２０％増）⑬カレイ類２億９８８５万円（同１２％増）１１４４㌧（同５％減）⑭オオナゴ１億６３１５万円（同３４％減）３６３９㌧（同２８％減）⑮タラバガニ６４４２万円（同２９％増）２４㌧（同２％増）⑯ホッキ４７４５万円（同１７％増）１０４㌧（同４％増）⑰ニシン９１７万円（同７４％減）９８㌧（同５３％減）、その他は８億３９８２万円（同８％増）５６４２㌧（同２４％増）。